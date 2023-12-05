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16:06, 5 декабря 2023Экономика

Декабрьское снижение курса рубля объяснили

Финансист Бабин объяснил снижение курса рубля ростом спроса на валюту
СюжетКурс доллара:

Фото: Светлана Денисова / ТАСС

Курс рубля снижается в декабре из-за повышенного спроса на иностранную валюту в России, рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«В конце года происходят повышенные бюджетные траты, а также всплеск потребительской активности. Все это увеличивает спрос на иностранную валюту», — сообщил специалист. По его словам, покупки долларов и евро усиливаются и за счет вероятного притока рублей из акций и облигаций, которые «продолжают снижение».

Курс евро на Мосбирже утром 5 декабря превысил 99 рублей, а доллар после вчерашнего подъема выше 91 рубля стоил в моменте более 92 рублей.

Происходящее ослабление курса рубля называют ожидаемым на фоне предполагаемого завершения периода высокой волатильности доллара. Аналитики отмечают, что «высокой волны девальвации» российской валюты ждать не стоит, а максимум, до которого может подняться доллар в рамках текущего роста, составляет 92,5 рубля.

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      Дмитрий Воронин
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