Декабрьское снижение курса рубля объяснили

Финансист Бабин объяснил снижение курса рубля ростом спроса на валюту

Курс рубля снижается в декабре из-за повышенного спроса на иностранную валюту в России, рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«В конце года происходят повышенные бюджетные траты, а также всплеск потребительской активности. Все это увеличивает спрос на иностранную валюту», — сообщил специалист. По его словам, покупки долларов и евро усиливаются и за счет вероятного притока рублей из акций и облигаций, которые «продолжают снижение».

Курс евро на Мосбирже утром 5 декабря превысил 99 рублей, а доллар после вчерашнего подъема выше 91 рубля стоил в моменте более 92 рублей.

Происходящее ослабление курса рубля называют ожидаемым на фоне предполагаемого завершения периода высокой волатильности доллара. Аналитики отмечают, что «высокой волны девальвации» российской валюты ждать не стоит, а максимум, до которого может подняться доллар в рамках текущего роста, составляет 92,5 рубля.

