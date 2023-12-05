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15:57, 5 декабря 2023Экономика

Курс доллара превысил отметку в 92 рубля

Доллар на Московской бирже подорожал до 92 рублей впервые с 13 ноября
СюжетКурс доллара:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Доллар во время торгов на Московской бирже 5 декабря превысил отметку в 92 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На максимуме американская валюта дорожала до 92,082 рубля впервые с 13 ноября. На момент написания материала стоимость доллара скорректировалась до отметки в 91,8 рубля, прибавив с открытия площадки более 1,05 рубля.

Курс евро во вторник вырос более чем на 1,04 рубля и преодолел планку в 99,5 рубля впервые с 3 ноября. Курс юаня во время торгов увеличился на 12 копеек, составив 12,85 рубля за единицу.

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Благодаря усилиям Центрального банка (ЦБ) и Министерства финансов системное ослабление рубля закончилось, и он стабилизировался, заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. По его мнению, курсы валют до конца года радикально не изменятся, и укрепления рубля ждать не стоит.

Для поддержки рубля правительство в октябре ввело курсовые пошлины на экспорт ряда товаров, которые будут действовать до конца 2024 года. Пошлины будут обнуляться при среднем курсе рубля менее 80 рублей, а при стоимости доллара более 95 рублей достигать максимума в семь процентов. В декабре власти решили не пересматривать список плательщиков пошлин.

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      Вячеслав Агапов
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