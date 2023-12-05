Экономист спрогнозировал курс доллара до конца года

Экономист Ордов: курс доллара до конца года останется в пределах 87-97 рублей

Стоимость рубля по отношению к доллару до конца года радикально не изменится, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Такой прогноз о будущем курса валют он дал в разговоре с «Лентой.ру».

Экономист отметил, что благодаря усилиям Центрального банка (ЦБ) и Министерства финансов системное ослабление рубля закончилось, и он стабилизировался.

Каких-то радикальных изменений до конца года точно не произойдет. Некий диапазон курса, с которым примирились все, составляет от 87 до 97 рублей за доллар. Пока рубль в этом диапазоне, мы понимаем, что ничего не происходит экстраординарного Константин Ордов экономист

«Мировая финансовая система живет своей жизнью, в рамках которой доллар ослабевает, это циклический процесс. Сегодня мы свидетели того, что доллар становится слабее по отношению к другим валютам, в том числе к евро. Но в целом европейская экономика находится в рецессии, но скоро этот тренд закончится, евро начнет слабеть к доллару, это может привести к укреплению курса рубля по отношению к евро. Пока турбулентность на мировых финансовых рынках заметна, но не является пиковым показателем, который бы формировал непредсказуемые тренды. До конца года никому ничто не угрожает. Рубль стабилизировался, это явно снижает желание у валютных спекулянтов что-либо предпринимать. А когда валютные спекулянты выключаются из формирования факторов ослабления рубля, рубль чувствует себя спокойнее», — сказал он.

По мнению Константина Ордова, сейчас укрепления рубля ждать не стоит. В то же время до первого квартала 2024 года российская валюта не должна сильно ослабнуть, полагает специалист.

5 декабря курс евро впервые за месяц превысил отметку в 99 рублей во время торгов. Доллар поднимался выше 91,5 рубля. Российская валюта слабеет с конца прошлой недели из-за изменения цен на нефть и завершения налогового периода.