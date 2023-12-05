Оценены пределы текущего роста курса доллара
Происходящее ослабление курса рубля назвали ожидаемым на фоне предполагаемого завершения периода высокой волатильности доллара. По мнению аналитиков «БКС Инвестиций», «высокой волны девальвации» российской валюты ждать не стоит, а максимум, до которого может подняться доллар в рамках текущего роста, составляет 92,5 рубля.
Эксперты отмечают, что период, когда доллар колебался против корзины мировых валют на 0,5 процента в день завершается. При этом «фактор окончания жесткого цикла ФРС среднесрочно будет сдерживать доллар от укрепления».
ФРС в июле подняла ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5 процента — максимума с 2001 года. С тех пор показатель находится на тех же позициях. На фоне данных об инфляции, составившей в октябре в США 3,2 процента в годовом измерении, инвесторы избавлялись от долларов самыми быстрыми темпами за год, а трейдеры видят значительную вероятность того, что ставка начнет снижаться уже в мае.
Курс евро на Мосбирже утром 5 декабря превысил 99 рублей, а доллар после вчерашнего подъема выше 91 рубля закрепился на этой позиции.