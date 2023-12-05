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10:22, 5 декабря 2023Экономика

Оценены пределы текущего роста курса доллара

«БКС Инвестиции»: доллар не преодолеет планку в 92,5 рубля

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Происходящее ослабление курса рубля назвали ожидаемым на фоне предполагаемого завершения периода высокой волатильности доллара. По мнению аналитиков «БКС Инвестиций», «высокой волны девальвации» российской валюты ждать не стоит, а максимум, до которого может подняться доллар в рамках текущего роста, составляет 92,5 рубля.

Эксперты отмечают, что период, когда доллар колебался против корзины мировых валют на 0,5 процента в день завершается. При этом «фактор окончания жесткого цикла ФРС среднесрочно будет сдерживать доллар от укрепления».

ФРС в июле подняла ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5 процента — максимума с 2001 года. С тех пор показатель находится на тех же позициях. На фоне данных об инфляции, составившей в октябре в США 3,2 процента в годовом измерении, инвесторы избавлялись от долларов самыми быстрыми темпами за год, а трейдеры видят значительную вероятность того, что ставка начнет снижаться уже в мае.

Курс евро на Мосбирже утром 5 декабря превысил 99 рублей, а доллар после вчерашнего подъема выше 91 рубля закрепился на этой позиции.

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      Дмитрий Воронин
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