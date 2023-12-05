Комитет Совета Федерации одобрил закон «О занятости населения в РФ»

Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон «О занятости населения в РФ»

Базовый закон «О занятости населения в РФ» одобрен на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике и рекомендован к принятию верхней палатой российского парламента. Сенаторы намерены рассмотреть его на заседании 7 декабря, сообщает ТАСС.

Госдума приняла законопроект на заседании 30 ноября. Его авторами стали группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Среди других положений документ устанавливает новый порядок получения гражданами статуса безработного, уточняет понятия «занятость», «занятые граждане», «граждане, ищущие работу», «граждане, впервые ищущие работу».

Отдельно прописан порядок противодействия нелегальной занятости. Для этого правительство будет утверждать план мероприятий, готовить и проводить меры борьбы с такой формой трудовой активности. Предполагается, что основные положения закона вступят в силу с 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что по итогам октября безработица в России опустилась до 2,9 процента, что стало минимумом за всю историю наблюдений с 1991 года. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина указывала, что главной проблемой российской экономики остается дефицит кадров, который не решается дешевыми кредитами и дополнительным финансированием.