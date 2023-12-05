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15:12, 5 декабря 2023Экономика

Китайский производитель начал продавать в России премиум-кроссовер

Китайская Hongqi начала продажи в России кроссовера HS7 за 6,99 млн рублей

Фото: Hongqi

Китайский производитель премиум-автомобилей Hongqi начал продажи в России кроссовера HS7. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

На российском рынке новинка доступна в единственной комплектации Executive в пяти- или семиместном исполнении, ее стоимость начинается от 6,99 миллиона рублей. Автомобиль оборудован трехлитровым бензиновым двигателем V6 мощностью 337 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Он также оснащен пневмоподвеской и полным приводом.

В премиум-кроссовере установлены панорамная крыша, электрорегулировка кресла водителя, вентиляция и подогрев сидений, климат-контроль, парктроник, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и медиасистема. Для помощи на дороге автомобиль оснащен системами контроля полосы движения, слепых зон, предупреждения об опасности при движении задним ходом, распознавания дорожных знаков и мониторинга состояния водителя.

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Ранее стало известно, что Hongqi начнет выпускать седан нового поколения L5. Цена конкурента Aurus от бренда, который выпускает машины для политической элиты Китая, оценивают в пять миллионов юаней, или 680 тысяч долларов.

В России автомобили Hongqi собирают на бывшем заводе Mercedes в подмосковном индустриальном парке «Есипово» с марта 2023 года. Для местного рынка сертифицировали кроссовер HS5 с двухлитровым бензиновым мотором, автоматической коробкой передач, круиз-контролем, камерами кругового обзора, подогревом и вентиляцией сидений. Также сертификацию прошел флагман бренда — седан H9 с двухлитровым двигателем мощностью 245 лошадиных сил, семиступенчатой коробкой передач и системой заднего привода.

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      Вячеслав Агапов
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