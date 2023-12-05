Экс-солистка «Серебра» намазалась шоколадом и снялась в бикини для журнала

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук снялась в откровенном образе для американского журнала Paper. Соответствующий материал появился на сайте издания.

29-летняя исполнительница предстала перед камерой, позируя на столе в сером бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и стрингов с заниженной талией. Она уложила волосы в высокий объемный пучок и намазала кожу шоколадом.

На одном из кадров знаменитость стояла на коленях, наклонив голову к торту, на другом — обнимала коллегу по съемке, которая тоже была в купальнике.

Известно, что автором фотосессии выступил Пабло Мас, а креативным директором — Мюриэль Сейкер. За стиль отвечала Валерия Хрампани.

В ноябре Катя Кищук также снялась в откровенном наряде для рекламы итальянского модного бренда Diesel.