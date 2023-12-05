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16:58, 5 декабря 2023Экономика

Курс евро вырос до 100 рублей

Курс евро на торгах вырос до 100 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Regis Duvignau / Reuters

На торгах во вторник, 5 декабря, курс евро вырос до 100 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи. Это произошло впервые с 26 октября. По состоянию на 16:46 по московскому времени, евро рос на 1,53 процента, до 100 рублей. Вскоре рост замедлился и к 16:50 евро стоил 99,92 рубля.

Во время утренней сессии курс европейской валюты вырастал более чем на 1,04 рубля и преодолел планку в 99,5 рубля впервые с 3 ноября. Курс юаня во время торгов увеличился на 12 копеек, составив 12,85 рубля. Ранее во время торгов доллар преодолевал отметку в 92 рубля.

Как говорил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, курс российской валюты сейчас снижается на фоне роста спроса на иностранную валюту. По его словам, покупки долларов и евро усиливаются и за счет вероятного притока рублей из акций и облигаций, которые «продолжают снижение».

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      Платон Щукин
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