Фетисов объяснил безголевую серию Овечкина

Фетисов заявил, что Овечкин не забивает из-за психологического давления

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов объяснил безголевую серию российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Фетисов считает, что на хоккеиста оказывается серьезное психологическое давление. Он посоветовал Овечкину успокоиться. «Слишком много разговоров вокруг него и рекорда [Уэйна] Гретцки, который является величайшим в истории спорта. Желаю Саше удачи!» — заявил депутат.

В ночь на 5 декабря «Вашингтон» проиграл «Аризоне Койотис» со счетом 0:6. Овечкин в седьмом матче подряд не отметился результативными действиями. Хоккеист выдал столь длинную безголевую серию впервые с весны 2017 года.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после Гретцки. На счету россиянина 827 заброшенных шайб. Он выступает в НХЛ с 2005 года.