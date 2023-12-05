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13:39, 5 декабря 2023Спорт

Фетисов объяснил безголевую серию Овечкина

Фетисов заявил, что Овечкин не забивает из-за психологического давления

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов объяснил безголевую серию российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Фетисов считает, что на хоккеиста оказывается серьезное психологическое давление. Он посоветовал Овечкину успокоиться. «Слишком много разговоров вокруг него и рекорда [Уэйна] Гретцки, который является величайшим в истории спорта. Желаю Саше удачи!» — заявил депутат.

В ночь на 5 декабря «Вашингтон» проиграл «Аризоне Койотис» со счетом 0:6. Овечкин в седьмом матче подряд не отметился результативными действиями. Хоккеист выдал столь длинную безголевую серию впервые с весны 2017 года.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после Гретцки. На счету россиянина 827 заброшенных шайб. Он выступает в НХЛ с 2005 года.

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      Анастасия Борисова
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