Инстасамка показала лицо без косметики

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала естественную внешность на камеру. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 23-летняя знаменитость снялась крупным планом, демонстрируя лицо, на котором отсутствуют косметические средства. При этом на коже звезды заметны поры и мелкие высыпания. Кроме того, она наложила на область вокруг глаз патчи.

Исполнительница примерила серую толстовку и завязала темные волосы в небрежный хвост. Помимо этого, она показала длинный черный маникюр.

В октябре Инстасамка раскрыла причины сожаления о пережитой пластической операции. В первую очередь певица заявила, что пожалела из-за последующих унижений, с которыми столкнулась в период восстановления.