Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:03, 5 декабря 2023Бывший СССР

Киев выделил средства на фортификацию в Запорожской области

Власти Украины выделили 31,7 млн гривен на фортификацию в Запорожской области

Фото: Reuters

Правительство Украины выделило 31,7 миллиона гривен (примерно 78 миллионов рублей) на строительство фортификационных сооружений в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

«Выделено с целью укрепления обороноспособности государства Запорожской областной государственной администрации (назначенной Киевом — прим. «Ленты.ру») 31,7 миллиона гривен для строительства фортификационных сооружений», — говорится в сообщении.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что получение Украиной финансовой помощи, как и величина направляемых средств, будет зависеть от размера откатов, которые Киев сможет передать американским покровителям и лоббистам.

4 декабря советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что поставка вооружения для украинской армии прекратится после того, как у Вашингтона закончатся выделенные на помощь деньги.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о призыве американского генерала «резать горло россиянам». Так он хотел вдохновить спецназовцев ВСУ

      Путин поставил масштабную задачу на 2030 год

      Россиянин два года совращал дочь-подростка и попал под следствие

      Израиль объявил о начале третьей фазы наземной операции в Газе

      Товар из российского региона признали уникальным брендом

      В России предложили новое место для снесенного бюста борца с советской властью

      Россиянам сообщили о сценарии действий на случай остановки торгов долларом

      В центре Млечного Пути обнаружили внегалактический объект

      Мужчинам подсказали простые способы поддержать здоровье простаты

      Пассажирка самолета пожаловалась на одну привычку мужчин и вызвала споры в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости