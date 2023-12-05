Киев выделил средства на фортификацию в Запорожской области

Власти Украины выделили 31,7 млн гривен на фортификацию в Запорожской области

Правительство Украины выделило 31,7 миллиона гривен (примерно 78 миллионов рублей) на строительство фортификационных сооружений в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

«Выделено с целью укрепления обороноспособности государства Запорожской областной государственной администрации (назначенной Киевом — прим. «Ленты.ру») 31,7 миллиона гривен для строительства фортификационных сооружений», — говорится в сообщении.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что получение Украиной финансовой помощи, как и величина направляемых средств, будет зависеть от размера откатов, которые Киев сможет передать американским покровителям и лоббистам.

4 декабря советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что поставка вооружения для украинской армии прекратится после того, как у Вашингтона закончатся выделенные на помощь деньги.