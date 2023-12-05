Нацпарк в Башкирии показал редкие кадры прогулки косуль

В нацпарке Башкирия фотоловушки засняли редкие кадры прогулки косуль. Видеозапись опубликована в сообществе учреждения во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как две косули прогуливаются по заснеженной поляне, периодически пытаясь что-то съесть с земли.

«Своими копытцами косули раскапывают сухие листочки, желуди или то, что осталось после сбора урожая. Этот момент запечатлела фотоловушка»,— говорится в публикации.

В ней объясняется, что эти животные предпочитают питаться рано утром или поздно вечером, но по мере появления снежного покрова, им сложнее искать еду, поэтому они дольше времени проводят в полях.

Ранее в Алтайском биосферном заповеднике удалось заснять редкое видео, на котором медведица кормит детенышей. В заповеднике уточнили, что это одна из немногих съемок кормления, сделанная не в зоопарке и не при помощи заранее установленной в берлоге фотоловушки.