Крошечную бурозубку сняли на видео на Курилах

Житель Парамушира снял на видео бурозубку

Житель курильского острова Парамушир снял на видео необычного зверька. Ролик был опубликован в Telegram-канале Sakh.online.

На кадрах запечатлена крошечная бурозубка — один из самых мелких видов млекопитающих на планете. Видно, как она обнюхивает перчатку, на которой ее держат. Длина животного составляет, как правило, не более 9 сантиметров, а вес — всего 10-12 граммов.

«Что дружок, не спится? Правильно, бегай, погода хорошая», — говорит автор ролика за кадром.

Ранее сообщалось, что к руководителю Сахалинской области Виталию Лимаренко во время экскурсии по парку вышла белка. Он покормил зверька с руки, позднее ему на ладонь также села синица.