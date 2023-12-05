Лавров выступил с предложением создания Каспийского совета

Глава МИД России Сергей Лавров предложил создать Каспийский совет. Трансляцию выступления министра вел RT.

Лавров выступил с предложением в рамках Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств в Москве.

«Мы полагаем, что эффективность нашей работы могло бы повысить создание Каспийского совета — форума сотрудничества и диалога без бюрократических схем наподобие секретариатов», — заявил он в ходе встречи руководителей внешнеполитических ведомств.

Лавров отметил, что совместная работа стран Каспия вносит большой вклад в обеспечение безопасности в регионе и на евразийском пространстве в целом.

Глава МИД России также упомянул такие возможности для сотрудничества, как гуманитарное сотрудничество, проблемы экологической безопасности и инфраструктурные проекты.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства обсудил с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Стороны также обсудили актуальные проблемы двусторонних отношений.