Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:56, 5 декабря 2023Бывший СССР

Лавров обсудил с азербайджанским коллегой урегулирование конфликта с Арменией

Лавров обсудил с Байрамовым нормализацию отношений Азербайджана и Армении

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

Встреча между Лавровым и главой МИД Азербайджана прошла на полях Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств в Москве. Стороны подчеркнули необходимость урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией на основании трехсторонних соглашений, достигнутых в 2020-2022 годах.

Также Лавров и Байрамов обсудили актуальные проблемы двусторонних отношений. Стороны наметили дальнейшие шаги по Декларации о союзническом взаимодействии от 22 февраля 2022 года.

9 ноября 2020 года Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали трехстороннее заявление, которое заморозило конфликт. По итогам боев Баку сумел вернуть контроль над большей частью Нагорного Карабаха, а на линию разграничения были направлены российские миротворцы.

17 октября 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года.

В начале октября Пашинян на полях саммита Европейского политического сообщества подписал декларацию, в которой признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «К сожалению, он прав» В Германии признали успех Путина и усиление позиций России в ходе СВО

      Раскрыты цели гигантской транспортной артерии России

      Крупнейший клад славянских монет XI века обнаружили в Германии

      В Верховной Раде спрогнозировали переход США к кредитным отношениям с Киевом

      Приготовившийся к аварийной посадке самолет Ан-12 благополучно приземлился

      В СПЧ предложили создать центры для детей мигрантов в мегаполисах

      В России нарастят выпуск бронежилетов для СВО

      В Киеве узнали о желании США замять тему со вступлением Украины в НАТО

      Расправившихся с подростком в Иркутске россиян отправили в СИЗО

      В Петербурге массовую драку с участием рабочих в спецовках сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости