Лавров обсудил с азербайджанским коллегой урегулирование конфликта с Арменией

Лавров обсудил с Байрамовым нормализацию отношений Азербайджана и Армении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

Встреча между Лавровым и главой МИД Азербайджана прошла на полях Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств в Москве. Стороны подчеркнули необходимость урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией на основании трехсторонних соглашений, достигнутых в 2020-2022 годах.

Также Лавров и Байрамов обсудили актуальные проблемы двусторонних отношений. Стороны наметили дальнейшие шаги по Декларации о союзническом взаимодействии от 22 февраля 2022 года.

9 ноября 2020 года Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали трехстороннее заявление, которое заморозило конфликт. По итогам боев Баку сумел вернуть контроль над большей частью Нагорного Карабаха, а на линию разграничения были направлены российские миротворцы.

17 октября 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года.

В начале октября Пашинян на полях саммита Европейского политического сообщества подписал декларацию, в которой признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.