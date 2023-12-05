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17:47, 5 декабря 2023Россия

Мишустин ответил на вопрос о комплектовании Вооруженных сил России экипировкой

Мишустин: в РФ решили вопросы комплектования личного состава ВС экипировкой

Фото: РИА Новости

В Российской Федерации (РФ) удалось решить вопросы комплектования личного состава Вооруженных сил (ВС) экипировкой. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Он отметил, что на развитие производственных мощностей оборонного заказа и поставок необходимой продукции выделяется существенное финансирование.

Как утверждает глава кабмина, для решения было задействовано более 360 предприятий, введено в эксплуатацию около 37 тысяч единиц различного оборудования и привлечено примерно 520 тысяч сотрудников.

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«За 11 месяцев значительно увеличилось количество выпускаемых изделий… по технике связи, средствам поражения радиоэлектронной борьбы и разведки более чем пятикратный рост, по бронетанковому вооружению — в три раза, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам — в два, а по автомобилям — почти втрое», — привел данные Мишустин, выступая на заседании координационного совета по обеспечению нужд ВС России.

До этого премьер призвал не сбавлять темп обеспечения потребностей Российской армии.

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      Анна Щербакова
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