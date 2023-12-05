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17:33, 5 декабря 2023Россия

Мишустин призвал не сбавлять темп обеспечения Вооруженных сил

Мишустин: надо не сбавлять темп обеспечения потребностей ВС России

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не сбавлять темп обеспечения потребностей Вооруженных сил (ВС) страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что об этом глава правительства заявил на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов.

«Необходимо не сбавлять набранный темп, строго соблюдать установленные сроки. У наших защитников должно быть все необходимое для выполнения важных задач для страны, включая и снаряжение, и оборонительную инфраструктуру», — сказал Мишустин.

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