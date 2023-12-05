Мишустин призвал не сбавлять темп обеспечения Вооруженных сил

Мишустин: надо не сбавлять темп обеспечения потребностей ВС России

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не сбавлять темп обеспечения потребностей Вооруженных сил (ВС) страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что об этом глава правительства заявил на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов.

«Необходимо не сбавлять набранный темп, строго соблюдать установленные сроки. У наших защитников должно быть все необходимое для выполнения важных задач для страны, включая и снаряжение, и оборонительную инфраструктуру», — сказал Мишустин.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а только увеличили количество потерь среди бойцов Вооруженных сил Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.