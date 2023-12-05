Модель Перминова раскрыла секрет стройности

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова раскрыла секрет своей стройной фигуры. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица продемонстрировала свои формы, лежа на фитнес-коврике и выполняя тренировку. В размещенном ролике она предстала в белом укороченном комбинезоне и кроссовках, завязав волосы в хвост.

На вопрос подписчика, какие она делает упражнения для красивого живота, Перминова ответила, что каждый раз выполняет разные техники. «Вот пример. Во время пресса люблю подключать кольцо для пилатеса для деликатной прокачки внутренней поверхности бедра», — рассказала она.

В ноябре Перминова раскрыла способ добиться идеальных ягодиц. Звезда подчеркнула, что в первую очередь заботится о своем здоровье.