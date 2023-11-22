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09:46, 22 ноября 2023Ценности

Модель Перминова раскрыла способ добиться идеальных ягодиц

Кадр: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова раскрыла способ добиться идеальных ягодиц. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица продемонстрировала свои формы, сняв короткие спортивные шорты. Кроме того, она ответила на комплимент подписчика о красивой фигуре, признавшись, что регулярно занимается спортом.

«Моя фигура сейчас — это результат тренировок, в которых практически нет больших весов. На ягодицы в основном делаю изолированные упражнения с небольшим весом, чтобы не раскачивались ляжки», — уточнила она.

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При этом звезда подчеркнула, что в первую очередь заботится о своем здоровье. «Большие веса вредны для всего: коленей, органов. В свои 37 я все же за здоровье. На верх тренировки у меня все со своим весом и для здоровой спины. Да, попа не большая, но для моего телосложения очень даже. Больше и не нужно», — пояснила супруга миллиардера.

Ранее в ноябре модель Перминова снялась в прозрачном бюстгальтере. Среди прочего, на размещенном снимке была видна ее подтянутая фигура с кубиками пресса.

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      Екатерина Ештокина
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