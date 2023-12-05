Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:53, 5 декабря 2023Бывший СССР

Молдавские протестующие привезли навоз к зданию парламента

Протестующие фермеры в Молдавии привезли навоз к зданию парламента в Кишиневе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Молдавии протестующие фермеры привезли к зданию парламента в Кишиневе мешок с навозом. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из протестующих фермеров Сергей Стефанько рассказал, что у аграриев есть вопросы к президенту и руководству страны. Он отметил, что глава государства Майя Санду встречалась с производителями зерна. «Но сельское хозяйство — это не только зерно», — сказал фермер.

«Мы привезли и фрукты, и другую продукцию. А еще дарим вот этот мешок с навозом в знак протеста против произвола властей и их издевательства над крестьянами», — заявил Стефанько.

Ранее молдавские фермеры на тракторах выехали на центральные улицы Кишинева. Акции протеста начались из-за недовольства сельскохозяйственной политикой Кишинева. В частности, протестующих не устраивает то, что власти страны открывают рынок для импорта зерновых с Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине случайно раскрыли партнера по производству боеприпасов. Им оказался Азербайджан

      Раскрыт способ увеличить экспортные мощности России

      Скандального бизнесмена обманом лишили квартиры в Москве

      Невзорова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      На Украине волонтерам предложили пойти на фронт

      В российском городе провалился асфальт

      Раскрыты подробности GTA VI

      Врач назвал детское шампанское ядом для одной категории россиян

      Сергей Жуков объяснил отказ от новогодних концертов

      Госдума одобрила закон об уничтожении беспилотников частными охранниками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости