Молдавские протестующие привезли навоз к зданию парламента

Протестующие фермеры в Молдавии привезли навоз к зданию парламента в Кишиневе

В Молдавии протестующие фермеры привезли к зданию парламента в Кишиневе мешок с навозом. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из протестующих фермеров Сергей Стефанько рассказал, что у аграриев есть вопросы к президенту и руководству страны. Он отметил, что глава государства Майя Санду встречалась с производителями зерна. «Но сельское хозяйство — это не только зерно», — сказал фермер.

«Мы привезли и фрукты, и другую продукцию. А еще дарим вот этот мешок с навозом в знак протеста против произвола властей и их издевательства над крестьянами», — заявил Стефанько.

Ранее молдавские фермеры на тракторах выехали на центральные улицы Кишинева. Акции протеста начались из-за недовольства сельскохозяйственной политикой Кишинева. В частности, протестующих не устраивает то, что власти страны открывают рынок для импорта зерновых с Украины.