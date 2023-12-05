В Молдавии протестующие фермеры выехали на центральные улицы Кишинева

РИА Новости: протестующие фермеры на тракторах выехали в центр Кишинева

В Молдавии протестующие фермеры на тракторах выехали на центральные улицы Кишинева. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце ноября молдавские фермеры вышли на акции протеста из-за недовольства сельскохозяйственной политикой государства. В частности, их не устраивает то, что власти страны им никак не помогают, а вместо этого открывают рынок для импорта зерновых с Украины.

Позже группа аграриев провела переговоры с президентом Молдавии Майей Санду, но стороны не пришли к взаимопониманию. «Мы не услышали от президента конкретных аргументов ни в нашу поддержку, ни по ситуации в сельском хозяйстве в целом. Понимаем, что у властей нет альтернативного предложения по срочному спасению микро-, малых и средних фермеров от банкротства, поэтому принято решение продолжить акцию протеста», — заявил один из лидеров ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь.

Сообщается, что колонна из 100 тракторов проезжает мимо зданий парламента и администрации президента Молдавии.

Ранее стало известно, что в отношении протестующих фермеров, которые пригнали к правительству в Кишиневе тракторы, были возбуждены уголовные дела.