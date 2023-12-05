Моргенштерну пригрозили новым штрафом за нарушение деятельности иноагента

Рэперу Моргенштерну вновь грозит штраф за нарушение деятельности иноагента

Российскому рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом в реестр иноагентов) пригрозили новым штрафом за нарушение правил деятельности иностранного агента. Соответствующий протокол поступил в Савеловский суд Москвы, сообщает ТАСС.

«В суд поступил протокол в отношении Моргенштерна, составленный по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (Отсутствие маркировки иноагента на постах в социальных сетях)», — отмечается в сообщении суда. Дата предстоящего заседания не раскрывается.

В середине ноября Савеловский суд Москвы оштрафовал рэпера за нарушение закона деятельности иностранного агента. Артисту назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, так как он не предоставил Минюсту РФ отчетность о своих доходах и расходах.

Ранее исполнитель объявил о закрытии своего лейбла Bugatti Music.