На Алтае появится объездная дорога вокруг Бийска

В Алтайском крае построят объездную дорогу в направлении города Белокуриха

В Алтайском крае запланировали строительство новой объездной дороги вокруг города Бийска. Об этом сообщил на пресс-конференции министр транспорта региона Антон Воронов, передает KP.RU.

Предполагается, что новая трасса позволит напрямую двигаться в направлении города Белокуриха, не заезжая в Бийск. По словам Воронова, такой план представят на ближайшем заседании правительства. При наличии финансовой возможности проект начнут реализовывать.

Ориентировочно дорога появится через три года. Ее сметная стоимость, вышедшая из экспертизы, составляет 1,9 миллиарда рублей.

В ноябре власти Алтая спрогнозировали зимний рост туристического потока на популярный горнолыжный курорт «Манжерок» на 20 процентов. К предстоящему сезону «Манжерок» увеличил количество трасс для катания с 23 до 28, а их протяженность — с 22 до 30 километров.