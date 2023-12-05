На Украине замечена редкая испанская бронетехника

На Украине замечено использование ВСУ редкой модификации испанского БТР

На Украине замечено использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) редкой модификации испанского бронетранспортера (БТР) BMR-600. Видео опубликовано в Telegram-канале «Военный осведомитель».

BMR-600 VRAC является модификацией БТР Pegaso BMR-3560, созданной для аварийно-спасательных работ и разведки загрязненных районов в зоне катастроф. Предположительно, было создано всего три экземпляра данной модификации.

Судя по видео, бойцы ВСУ используют его в качестве медико-эвакуационной техники.

Ранее в Европейском союзе заявили о неспособности заменить помощь Украине от США. Как утверждается, страны ЕС продолжат поставки в прежнем объеме, но в полной мере заменить военную помощь США они не смогут.