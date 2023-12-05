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10:05, 5 декабря 2023Путешествия

Названы самые дорогие направления России для отдыха в декабре

Листвянка и Великий Устюг названы самыми дорогими направлениями России в декабре
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Байкальский курорт Листвянка назван самым дорогим направлением России для отдыха в декабре. Такими данными поделились в сервисе бронирования отелей и квартир «Твил.ру», сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в Листвянке цена за проживание составляет 27,1 тысячи за ночь. Второе место рейтинга занял поселок Коробицыно в Ленинградской области — стоимость одной ночи в этом месте составляет 16,4 тысячи рублей. На третьей же строчке расположился Великий Устюг в Вологодской области, где в декабре можно провести ночь за 11,1 тысячи рублей.

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В топ самых дорогих также вошли плато Лаго-Наки и Красная Поляна в Краснодарском крае, Теберда и Архыз в Карачаево-Черкесии, Манжерок на Алтае, Осташков в Тверской области и Выборг в Ленинградской.

Ранее россиянам назвали шесть дешевых направлений в Азии на Новый год. Среди них — Таиланд, Гоа, Вьетнам, Индонезия, Мальдивы и Шри-Ланка. Стоимость туров с гостиницами категории «две звезды» на Шри-Ланке начинается от 231 тысячи рублей и доходит до 388 тысяч с вылетом 29-30 декабря.

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      Зарина Дзагоева
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