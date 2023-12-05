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18:52, 5 декабря 2023Россия

Пенсионерке из ДНР исправили паспорт с несуществующей датой рождения

Женщине из ДНР исправили паспорт с несуществующей датой рождения

Фото: Presslab / Shutterstock / Fotodom

В Орловской области пенсионерке из Донецкой народной республики (ДНР) помогли получить новый паспорт и исправить несуществующую дату рождения. Об этом сообщили в управлении МВД России по региону.

Жительница ДНР оказалась в Орловской области в 2022 году, выехав из зоны боевых действий. Когда 70-летняя женщина обратилась за получением российского паспорта, выяснилось, что днем ее рождения являлась дата, которой нет в календаре: 29 февраля 1953 года. Поскольку этот год не был високосным, во втором месяце было всего 28 дней.

Чтобы исправить ошибку в документе, пенсионерке пришлось обратиться в суд для внесения изменений в запись о рождении. В этом ей оказали помощь сотрудники Управления по вопросам миграции регионального УМВД.

По итогам судебного решения уроженке ДНР было выдано новое свидетельство о рождении, а затем в торжественной обстановке вручен паспорт гражданина России.

Ранее сообщалось, что для граждан некоторых стран СНГ хотят восстановить упрощенное оформление гражданства России. Так, поправкой в закон «О гражданстве» предлагается восстановить право для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, которые проживают в России, на упрощенное получение российского паспорта.

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      Варвара Кошечкина
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