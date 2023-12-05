Перечислены продлевающие срок службы праздничной одежды способы стирки

Технолог Бальфур посоветовал стирать праздничную одежду вручную

Технолог по производству платьев Тим Бальфур перечислил способы стирки праздничной одежды, которые продлевают срок ее службы. Соответствующий материал публикует The Sun.

В первую очередь эксперт заявил, что вещи, на которых появились пятна, достаточно очистить в проблемных местах. Таким образом изделия сохранят свой внешний вид на более длительный срок. Помимо этого, специалист отметил, что иногда нарядные предметы гардероба достаточно лишь проветрить.

Кроме того, деликатные вещи Бальфур посоветовал стирать вручную. При этом он уточнил, что, если на этикетке указано, что машинная стирка разрешена, одежду лучше поместить в специальный мешок для дополнительной защиты. Среди прочего, собеседник издания отметил, что вещи из ткани с яркими узорами перед очищением стоит выворачивать наизнанку.

Вдобавок технолог напомнил, что необходимо застегивать молнии, а пуговицы, в свою очередь, оставлять расстегнутыми во время стирки. По его словам, деликатные вещи не нужно очищать с помощью кондиционера для белья. «Будьте осторожны, не перекручивайте одежду, так как нитки или пришитые бусины могут порваться. После стирки аккуратно впитайте лишнюю влагу полотенцем, выдавливая воду», — продолжил он.

В заключение мужчина подчеркнул, что сушить вещи лучше в специальной машине. «Берегите изделия из бархата и атласа от прямых солнечных лучей и сушите их наизнанку при сушке на воздухе, так как это предотвратит изменение и выцветание цвета», — подытожил он.

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