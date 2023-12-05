Подозреваемого в расправе над годовалым ребенком россиянина задержали

В Туле по подозрению в убийстве годовалого ребенка задержан его отец

Подозреваемого в расправе над годовалым ребенком задержали в Туле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Тульской области.

Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение. После оказания ему врачебной помощи следователи приступят к проведению с ним ряда следственных действий. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, задержанным оказался отец малолетнего. По предварительной информации, незадолго до задержания он пытался уйти из жизни.

Годовалого мальчика с ножевым ранением обнаружили в тульской квартире в понедельник, 4 декабря. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ. Подозреваемый в совершении преступления был объявлен в розыск.

Ранее в Амурской области задержали двоих мужчин, подозреваемых в жестокой расправе над 65-летним владельцем пасеки и его знакомым.