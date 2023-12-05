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12:03, 5 декабря 2023Силовые структуры

Подростки сбросили беременную россиянку с моста и попали в колонию

В Магаданской области суд приговорил подростков, сбросивших с моста беременную

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Магаданской области суд вынес приговор двум жителям поселка Ола, которые сбросили с моста 18-летнюю беременную знакомую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В зависимости от роли каждого их признали виновными в покушении на убийство и мошенничестве. 18-летнего молодого человека приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его несовершеннолетнюю соучастницу — к четырем годам воспитательной колонии. Суд также удовлетворил иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба.

Ранее сообщалось, что подростки вступили в сговор и решили похитить деньги приятельницы, а также пожить в ее съемной квартире. Ради этого, желая избавиться от знакомой, они заманили ее ночью 9 июля на мост и скинули в реку. При этом они знали о беременности девушки.

Крики потерпевшей, которую течением реки сносило в море, услышал иностранец, находившийся на берегу. Он прыгнул в воду и достал оттуда россиянку. Ее госпитализировали, врачи оказали ей необходимую помощь.

Полицейские быстро задержали злоумышленников. Во время расследования молодому человеку исполнилось 18 лет.

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