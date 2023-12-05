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20:02, 5 декабря 2023Наука и техника

Обнаружен новый пульсар с рассеянным излучением

Австралийский радиотелескоп ASKAP обнаружил молодой рассеянный пульсар

Изображение: arXiv (2023) / phys.org

Австралийский радиотелескоп ASKAP обнаружил новый пульсар, получивший обозначение PSR J1032-5804. Согласно результатам исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, новооткрытый пульсар оказался молодым и испускающим сильно рассеянное излучение.

Пульсар представляет собой вращающуюся нейтронную звезду с интенсивными магнитными полями, которая испускает симметричные пучки узконаправленного электромагнитного излучения подобно маяку. Обычно эти объекты идентифицируются в виде коротких всплесков радиоизлучения, но иногда они видны также в оптических, рентгеновских и гамма-лучах. В случае, если пучки проходят через турбулентную межзвездную среду и испытывают пространственное и временное рассеяние, пульсары называют рассеянными.

Объект PSR J1032-5804 был идентифицирован в рамках обзора переменных и медленных переходных процессов ASKAP (Variables and Slow Transients, VAST) во время поиска источников с круговой поляризацией. Последующие наблюдения с использованием 64-метрового радиотелескопа Паркса и Широкополосной антенной решетки в Мерчисоне (MWA) подтвердили его пульсарную природу.

Возраст пульсара составляет 34 600 лет. Его период вращения составляет 78,7 миллисекунды, а поверхностная напряженность магнитного поля — около 1,7 терагаусс. Он имеет длительное время рассеяния на частоте один гигагерц — около 3,84 секунды, что делает его третьим по величине рассеянным пульсаром, известным на сегодняшний день. Это объясняет, почему PSR J1032-5804 не был обнаружен предыдущими исследованиями пульсаров.

Наблюдения ASKAP показывают, что в локальной среде PSR J1032-5804 могут находиться плерион (туманность, подпитываемая пульсарным ветром) и остаток сверхновой. Однако для подтверждения этого необходимы дальнейшие исследования.

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      Александр Еникеев
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