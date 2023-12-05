Работница клуба перечислила самые странные забытые гостями вещи

Работница одного из ночных клубов Шотландии перечислила в социальной сети TikTok самые странные вещи, забытые гостями заведения после одной из ночей. На ее историю обратило внимание издание The Sun.

Девушка рассказала, что работает в одном из самых больших клубов Глазго. В видео она показала, что нашла на полу брошюру с гидом по городу. «Прекрасно, что он привел вас в лучшее место в городе», — прокомментировала находку она. Кроме того, гости заведения оставили таблетки от синдрома разраженного кишечника, плойку для волос и крошечную прищепку.

Однако самой удивительной для владелицы аккаунта находкой оказался тест на беременность, показывающий отрицательный результат. «Здесь определенно решались судьбы, надеюсь, потом ты напилась», — обратилась автор к неизвестной женщине.

Ранее пользователи Reddit рассказали о забавных бытовых привычках, обычно скрываемых от жен. Один из комментаторов признался, что 90 процентов сериалов, которые ему якобы нравится смотреть с женой, на самом деле ему неинтересны.