Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:54, 5 декабря 2023Силовые структуры

Российских офицеров впервые осудили за неотражение внезапного нападения ВСУ

«Ъ»: офицеров ВС РФ впервые осудили за неотражение внезапного нападения ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Российских офицеров впервые осудили за неотражение внезапного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет об ударе со стороны Харьковской области, предположительно, ракетами «Точка-У» по складу боеприпасов и техники в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области в апреле 2022 года. Военнослужащие понесли потери в количестве семи человек.

Издание отмечает, что судебное разбирательство коснулось двух офицеров. Они осуждены на четыре года тюрьмы, полтора года из этого срока фигуранты уже отбыли, находясь под следствием, поэтому вскоре оба смогут претендовать на условно-досрочное освобождение.

Также сообщается, что подсудимые не лишились офицерских званий в качестве наказания и избежали максимального срока. «Коммерсантъ» пишет, что после выхода на свободу они могут вернуться в Вооруженные силы России.

Второй Западный окружной военный суд начал слушания по делу двух офицеров в конце августа текущего года. Подполковник Анатолий Бондарев и майор Дмитрий Дмитраков обвиняются в том, что они не предотвратили атаку Вооруженных сил Украины на Белгородскую область в 2022 году, из-за чего произошли потери личного состава.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили случаи заболевания микоплазменной пневмонией. Что известно о возбудителе и возможна ли новая эпидемия?

      Госдеп сравнил возможность дальнейшей помощи Украине с пустой бочкой

      Ермак допустил поражение Украины в конфликте с Россией

      «Спартак» обыграл «Динамо» в матче КХЛ с 15 голами

      Президент Израиля посчитал оправданным большое количество жертв в секторе Газа

      Российских офицеров впервые осудили за неотражение внезапного нападения ВСУ

      Путин раскрыл планы на семь лет вперед

      В ХАМАС отказались назвать число пленных израильских солдат

      Госдеп сделал России новое предложение по обмену Уилана

      На Украине подписали закон о налоговых проверках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости