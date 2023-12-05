Российский боец Саныч раскрыл уникальную схему уничтожения украинских дронов

Боец ВС РФ Саныч рассказал об уникальной схеме уничтожения украинских дронов

Боец гвардейской Александрийской бригады с позывным Саныч рассказал об уникальной схеме, с помощью которой ему удалось лично уничтожить по меньшей мере семь украинских беспилотников. Слова военного приводит Telegram-канал «Черные гусары».

По словам Саныча, первый дрон он уничтожил во время эвакуации раненых, когда тот пытался сбросить на российских военных боеприпас.

Впоследствии боец разработал собственный способ уничтожения украинских дронов, где он сам выступал в качестве приманки: он выходил в зону поражения, чтобы его заметили операторы вражеских БПЛА.

Заметив легкую мишень, беспилотник начинал погоню за бойцом, а тот бежал до ближайшей лесопосадки, в которой заранее были разложены несколько автоматов или пулеметов.

«Он начинает гнаться, спускаться, чтобы сбросить на тебя боеприпас. А ты отбегаешь пять метров, хватаешь оружие и расстреливаешь его в упор», — рассказывает Саныч.

Подобным способом Саныч уничтожил не менее семи украинских дронов. Боец отметил, что это эффективно работает против обычных беспилотников со сбросом, но если речь идет о дроне-камикадзе, то самый лучший вариант — просто убежать, поскольку риски очень высокие.

Ранее боец с позывным Ванек рассказал, как ему вместе с товарищем удалось обезвредить и уничтожить огромный украинский беспилотник «Баба Яга».