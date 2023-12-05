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17:29, 5 декабря 2023Спорт

Российскому велогонщику отказали в нейтральном статусе из-за службы в армии

Велогонщику Даниле Бурлакову отказали в нейтральном статусе из-за службы в армии

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Международный союз велосипедистов (UCI) отказал российскому велогонщику Даниле Бурлакову в получении нейтрального статуса. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Владимир Хозов.

По словам специалиста, решение было принято после того, как UCI попросил атлета предоставить справку о том, что тот не имеет отношения к обществу ЦСКА. «Бурлаков указал, что в течение года являлся военнослужащим срочной службы в спортивной роте ЦСКА, а воинская служба в России является обязательной для всех мужчин», — заявил Хозов.

23-летний Бурлаков — победитель юниорского чемпионата Европы 2018 года по велогонкам на треке в командном спринте. В 2023 году в этой же дисциплине он завоевал золотые медали чемпионата и Кубка России.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.

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      Алексей Гусев
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