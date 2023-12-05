Названы угрожающее ОДКБ системы вооружений

Военный эксперт Кнутов: угрозу ОДКБ может представлять тактическое оружие

Угрозу коллективной безопасности стран ОДКБ может представлять тактическое оружие. В частности, речь идет об авиации и реактивных системах залпового огня. Их размещение у границ государств неприемлемо. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Угрозу могут представлять авиация, дальнобойные артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, ракеты. То есть, все, что может достигать каких-то жизненно важных объектов», — объяснил он.

Кнутов привел в пример Финляндию, на территории которой могут быть размещены различные системы вооружений НАТО. Он напомнил, что не было оговорено точное количество баз, возможность размещения ядерного оружия на территории соседа России.

«По большому счету, против чего выступает ОДКБ? Против того, чтобы не было условных самолетов, способных донести ядерное оружие до Петербурга. Естественно, что на границах подлетное время маленькое, расстояния небольшие», — сказал военный эксперт.

Ранее в ОДКБ выразили обеспокоенность в связи с обострением напряженности в мире, «эрозией» системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, а также возвращением блоковой конфронтации в международные отношения. Также в декларации указывается о неприемлемости странами ОДКБ провокационных действий у границ государств-членов организации.

