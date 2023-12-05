Стало известно о состоянии здоровья жены главы ГУР Буданова

Представитель ГУР МО Украины Юсов: состояние жены Буданова удовлетворительное

Состояние здоровья жены руководителя Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилла Буданова Марианны и офицеров ведомства после отравления удовлетворительное. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов, сообщает украинское издание «Обозреватель».

По его словам, они прошли курсы лечения после отравления тяжелыми металлами и в настоящий момент находятся под постоянным наблюдением врачей. Он также отметил, что представителями подразделения безопасности ГУР проводится внутреннее расследование.

Ранее об отравлении Марианны Будановой со ссылкой на источники в украинской разведке сообщало издание «Бабель». Впоследствии факт случившегося подтвердили в ГУР. В качестве основной была выдвинута гипотеза о причастности России к отравлению жены главы ведомства.