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12:06, 5 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о состоянии здоровья жены главы ГУР Буданова

Представитель ГУР МО Украины Юсов: состояние жены Буданова удовлетворительное
СюжетМинобороны:
Марианна Буданова

Марианна Буданова. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Состояние здоровья жены руководителя Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилла Буданова Марианны и офицеров ведомства после отравления удовлетворительное. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов, сообщает украинское издание «Обозреватель».

По его словам, они прошли курсы лечения после отравления тяжелыми металлами и в настоящий момент находятся под постоянным наблюдением врачей. Он также отметил, что представителями подразделения безопасности ГУР проводится внутреннее расследование.

Ранее об отравлении Марианны Будановой со ссылкой на источники в украинской разведке сообщало издание «Бабель». Впоследствии факт случившегося подтвердили в ГУР. В качестве основной была выдвинута гипотеза о причастности России к отравлению жены главы ведомства.

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      Алевтина Запольская
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