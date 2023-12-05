Москвичей оставили без тепла и горячей воды почти на сутки

Жители Троицка пожаловались на отсутствие тепла в домах

Жители московского Троицка остались без тепла и горячей воды почти на сутки. Отопление не подают с вечера 4 декабря, сообщает MSK1.RU.

В десять часов вечера на энергосетях зафиксировали две глубокие просадки напряжения, объяснили в диспетчерской аварийной службы. К часу ночи сбой в котельной устранили, и наутро в часть домов вернулось тепло. Однако к вечеру 5 декабря без отопления и горячей воды все еще остаются жители микрорайона «В». Температура в квартирах опустилась до плюс девяти градусов, жалуются горожане. На удаленное обучение перевели несколько школ и детских садов, информацию об этом публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Тепло до домов может не доходить из-за утечки, обнаружить которую пока не могут. Многие трубы изношены, а новые объекты продолжают подключать к старым системам, сетуют местные жители. Кроме того, оборудование в котельной давно не обновляли.

Ранее сообщалось, что глава ТСЖ в Екатеринбурге на полтора года лишила соседей горячей воды. Она незаконно приватизировала бойлер, принадлежащий двум домам. Решить проблему через прокуратуру и суд пока не удалось.