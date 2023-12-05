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06:00, 6 декабря 2023Наука и техника

Названы главные проблемы дронов в снегопад

Полковник Матвийчук назвал плохую управляемость проблемой дронов в снегопад
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Во время снегопада военными дронами становится гораздо труднее управлять. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он назвал главные проблемы беспилотников во время осадков.

Самая главная проблема в том, что они ничего не видят. Видеокамеры при мощном снеговом заряде теряют способность видеть и передавать данные на борт. То есть наблюдение намного ухудшается

Анатолий Матвийчукполковник в отставке

«Еще одна проблема в том, что ветер мешает нормальному полету беспилотника, и он практически не слушается руля. Оператор пытается им управлять, а он неуправляем, так как ветер нарушает его устойчивость в воздухе. Сам полет должен проходить в спокойной атмосфере, чтобы оператор мог оценить ситуацию на земле, в воздухе. Все это сводится к тому, что оператор сосредотачивается на управлении беспилотником и мало времени у него остается на ситуацию на земле», — объяснил специалист.

Если дрон вылетел в хорошую погоду, но по пути попал в пургу, он потеряет управление и не выполнит задачу, отметил Матвийчук.

Утром 5 декабря Минобороны России сообщило, что 35 украинских беспилотников пытались атаковать российскую территорию. В ведомстве сообщили, что 22 аппарата удалось уничтожить средствами противовоздушной обороны (ПВО), еще 13 перехватили над акваторией Азовского моря и Крымом.

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