Умер осужденный по делу о взрыве на шахте «Листвяжная» экс-инспектор

Умер осужденный по делу о взрыве на шахте «Листвяжная» экс-инспектор Семыкин

Бывший инспектор Ростехнадзора Вячеслав Семыкин, осужденный на три года условно по делу о гибели людей на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, умер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Семыкин скончался в больнице примерно в конце ноября.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября 2021 года в городе Белово Кемеровской области. В результате происшествия погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей. Ростехнадзор уточнил, что к ЧП на шахте могли привести отключение автоматической газовой защиты и фальсификация работы системы газового контроля.

Позже возле шахты «Листвяжная» открыли мемориальный комплекс в память о погибших горняках.