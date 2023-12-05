В Киеве ответили на вопрос о роли Джонсона в срыве переговоров с Москвой

Чалый не стал комментировать роль Джонсона в срыве переговоров Украины и России

Бывший замглавы МИД Украины Александр Чалый, принимавший участие в переговорах в Стамбуле между Москвой и Киевом в марте и апреле 2022 года, ответил на вопрос о роли экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в их срыве. Об этом пишет РИА Новости.

«Что касается участия Джонсона, мой дипломатический ответ — без комментариев», — сказал он во время дискуссий в Женевском Центре политики безопасности (GSCP) о возможностях дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

По его словам, украинские переговорщики тогда «улучшили возможное мирное соглашение между Украиной и Россией». «Мы, как вы помните, заключили так называемое "Стамбульское коммюнике"», — уточнил дипломат.

И в середине апреля стороны были очень близки к тому, чтобы завершить конфликт неким соглашением, отметил Чалый. «По некоторым причинам это было сорвано», — добавил он.

Ранее глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия рассказал, что военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года, однако Борис Джонсон отговорил украинские власти подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.

Как позже высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подобные заявления в вопросе переговоров России и Украины только доказывают марионеточность украинских властей.