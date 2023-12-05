В Крыму женщина покормила соломкой медведя и лишилась части пальца

В Крыму женщина покормила соломкой медведя в парке и лишилась ногтевой фаланги

В Крыму женщина покормила соломкой медведя в парке «Тайган» и лишилась ногтевой фаланги на пальце. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По сведениям издания, россиянка угощала косолапого едой через специальную трубу. Когда зверь протянул ей лапу, женщина решила погладить его и накормить соломкой.

Но медведь обхватил ее руку и укусил. В результате посетительницу парка ждала ампутация части пальца. Сейчас россиянка ходит к врачам, пьет антибиотики и колет лекарства от бешенства.

У пострадавшей не возникло претензий, поскольку она сама нарушила технику безопасности. В «Тайгане» ситуацию предпочли не комментировать.

Ранее сообщалось, что в Сочи медведь из национального парка напал на собаку и теленка.

Инцидент произошел в микрорайоне Малый Ахун, который располагается в непосредственной близости к Сочинскому национальному парку. Домашних животных спасти не удалось.