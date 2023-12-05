В Польше раскрыли ввоз на Украину предметов роскоши под видом военных грузов

Протестующие польские водители возмутились ввозом люксовых яхт и авто на Украину

Польские водители, заблокировавшие украинскую границу, возмутились тем, что на Украину ввозят предметы роскоши, такие как люксовые яхты и автомобили. Информацию раскрыл один из перевозчиков Цезарий Гринкевич в беседе с РИА Новости, отметив, что провозу военных грузов и гуманитарной помощи в страну протестующие не препятствуют.

«Любой может поехать на границу и посмотреть, что в очереди в сторону Украины стоит очень большое количество автовозов, загруженных автомобилями. Не было бы никаких вопросов, если бы это были машины военного назначения или недорогие автомобили для простых украинцев. Однако мы постоянно видим автовозы, загруженные автомобилями класса "люкс", стоимость каждого из них лишь начинается от миллиона злотых (около 250 тысяч долларов)», — рассказал Гринкевич.

По словам перевозчика, среди отправляющихся через границу грузов наблюдаются такие модели, как Bentley, Rolls-Royce, Maserati и Lamborghini. Перевозку другого предмета роскоши — яхт — украинская сторона пыталась оправдать тем, что на самом деле это военные суда, необходимые Вооруженным силам Украины (ВСУ). Однако, отметил Гринкевич, оформлены они были именно как яхты.

«Это очень неприлично говорить о войне, требовать помощи, а самим обеспечивать себя люксовыми вещами. Естественно, что это вызывает непонимание и даже возмущение тех, кто это видит», — подчеркнул Цезарий Гринкевич.

Ранее на Украине подсчитали убытки от беспорядков на границе с Польшей, организованной в начале ноября. Они составили один миллиард евро. Польские перевозчики пообещали прекратить блокаду, если им дадут 50 процентов рейсов между странами, а украинских перевозчиков лишат льгот на транзит товаров по ЕС.