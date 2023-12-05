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20:43, 5 декабря 2023Россия

В России выявили случаи микоплазменной инфекции

Роспотребнадзор: в России зарегистрировали случаи микоплазменной инфекции

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России были зарегистрированы отдельные случаи микоплазменной инфекции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

«В настоящее время в РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же, как и за рубежом не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности, появления более тяжелых форм инфекции», — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что групповые случаи заболеваний расследуются. Помимо того, проводится комплексная лабораторная диагностика инфицированных граждан, а также контактирующих с ними лиц. Роспотребнадзор также заявил о различных противоэпидемических мероприятиях, проводимых в связи с обнаружением инфекции.

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Микоплазменная инфекция вызывается бактериями микоплазмами, поражающими множество тканей и внутренних органов. Возбудитель может долгое время жить внутри человеческого организма, не вызывая симптомов заболевания, однако при ослаблении иммунитета микоплазмы начинают размножаться.

Ранее иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что птичий грипп является первым кандидатом на новую пандемию, которая может оказаться достаточно тяжелой. На это указывает, в частности, опасная эволюция вируса, дающая ему возможность передаваться от человека к человеку.

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      Никита Абрамов
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