В российском городе квартира загорелась после звука взрыва

В Казани в жилом доме загорелась квартира, жители сообщили о звуке взрыва

В Казани в одном из жилых домов загорелась квартира, по словам горожан, перед этим они слышали звук взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Издание «Вечерняя Казань» уточняет, что ЧП произошло в доме 35 по улице Спартаковской. По данным сервиса Дом.МИНЖКХ, в доме проведено центральное газоснабжение.

На месте происшествия находятся сотрудники МЧС России, а также медики и газовики. Людей из дома эвакуируют. Известно, что в этой квартире находился мужчина, спасти его не удалось.

Ранее в городе Волжском под Волгоградом загорелась квартира. Власти региона сообщили, что этому предшествовал хлопок газа. В МЧС России факт хлопка не подтвердили, сообщив о пожаре, в результате которого пострадал один человек.