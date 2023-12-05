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11:06, 5 декабря 2023Россия

В российском городе квартира загорелась после звука взрыва

В Казани в жилом доме загорелась квартира, жители сообщили о звуке взрыва
СюжетПожары в России

Кадр: Telegram-канал Mash Iptash

В Казани в одном из жилых домов загорелась квартира, по словам горожан, перед этим они слышали звук взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Издание «Вечерняя Казань» уточняет, что ЧП произошло в доме 35 по улице Спартаковской. По данным сервиса Дом.МИНЖКХ, в доме проведено центральное газоснабжение.

На месте происшествия находятся сотрудники МЧС России, а также медики и газовики. Людей из дома эвакуируют. Известно, что в этой квартире находился мужчина, спасти его не удалось.

Ранее в городе Волжском под Волгоградом загорелась квартира. Власти региона сообщили, что этому предшествовал хлопок газа. В МЧС России факт хлопка не подтвердили, сообщив о пожаре, в результате которого пострадал один человек.

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      Алан Босиков
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