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19:50, 5 декабря 2023Спорт

В СБР отреагировали на слова биатлониста-чемпиона о проблемах с патронами

Член исполкома СБР Анна Богалий заявила, что сборные России обеспечены патронами
Анна Богалий

Анна Богалий. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Член исполкома Союза биатлонистов России (СБР) Анна Богалий отреагировала на слова чемпиона мира Антона Бабикова о проблемах с патронами в национальной команде. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

По ее словам, основные сборные обеспечены патронами. «Все сказывается на детско-юношеском спорте. Я не буду резонансно что-то говорить, но действительно есть регионы, в которых испытывают проблемы в том числе с финансированием, так как патроны — расходный материал», — заявила Богалий.

3 декабря Антон Бабиков рассказал, что сейчас сложно найти хорошие патроны. «Все стреляют, кто что нашел. Если раньше отстреливали партии лучших в мире, то сейчас это просто остатки какие-то», — поделился он.

Бабиков — чемпион мира 2017 года в мужской эстафетной гонке. Он также является четырехкратным чемпионом Европы и многократным призером Кубка мира.

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      Алексей Гусев
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