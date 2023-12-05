В СБР отреагировали на слова биатлониста-чемпиона о проблемах с патронами

Член исполкома СБР Анна Богалий заявила, что сборные России обеспечены патронами

Член исполкома Союза биатлонистов России (СБР) Анна Богалий отреагировала на слова чемпиона мира Антона Бабикова о проблемах с патронами в национальной команде. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

По ее словам, основные сборные обеспечены патронами. «Все сказывается на детско-юношеском спорте. Я не буду резонансно что-то говорить, но действительно есть регионы, в которых испытывают проблемы в том числе с финансированием, так как патроны — расходный материал», — заявила Богалий.

3 декабря Антон Бабиков рассказал, что сейчас сложно найти хорошие патроны. «Все стреляют, кто что нашел. Если раньше отстреливали партии лучших в мире, то сейчас это просто остатки какие-то», — поделился он.

Бабиков — чемпион мира 2017 года в мужской эстафетной гонке. Он также является четырехкратным чемпионом Европы и многократным призером Кубка мира.