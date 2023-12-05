В Центральном парке Новосибирска открылся каток

В Центральном парке Новосибирска 5 декабря начал работать каток

Для жителей и гостей Новосибирска в Центральном парке начал работать каток. Об этом сообщает KP.RU .

Каток открылся 5 декабря. В первый день работы на его территории прошел обучающий мастер-класс для всех желающих.

Посетить каток можно ежедневно с 12:00 до 22:00. На территории установлены теплые раздевалки и павильон проката. Стоимость аренды коньков для детей до 13 лет, женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет составляет 83 рубля в час, а для посетителей от 14 лет и старше — 156 рублей в час. Вход на каток со своими коньками бесплатный.

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