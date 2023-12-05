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16:21, 5 декабря 2023Ценности

Врач раскрыла действенный способ избавиться от залысин

Кадр: @thehealthyhur / TikTok

Трихолог Тейлор Роуз раскрыла действенный способ избавиться от залысин. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok, который насчитывает миллион подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом thehealthyhur рассказала, что отрастить волосы в местах проплешин помогает масло розмарина. «Самый простой способ использовать розмарин для возобновления роста волос — это добавить пять капель розмарина в ладонь, полную шампуня», — посоветовала она.

Помимо этого, врач подчеркнула, что упомянутое средство можно также наносить на кожу головы на 30 минут перед ее мытьем. Для достижения большего эффекта медик порекомендовала развести масло розмарина с водой и распылять полученную жидкость на голову два раза в день.

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Пользователи сети оценили советы Роуз в комментариях под публикацией. «Я попробовал это несколько месяцев назад, и это действительно работает. Повсюду новые волосы», «Спасибо, что поделились! Попробую добавить его в свой шампунь!», «Мой муж тоже следует этой рекомендации и не смывает масло до следующего принятия душа», — написали они.

Ранее были раскрыты опасные последствия использования уходовых средств для волос. Выяснилось, что нагревание стайлеров, плоек или утюжков для волос наносит вред здоровью.

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      Екатерина Ештокина
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