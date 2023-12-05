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18:27, 5 декабря 2023Россия

Взрыв автомобиля такси в Москве попал на видео

На Волгоградском проспекте в Москве взорвался автомобиль такси
СюжетВзрыв в Москве

Автомобиль такси взорвался на Волгоградском проспекте в Москве. Происшествие попало на видео, его опубликовал столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как остановившееся на светофоре такси взрывается и начинает гореть, а из машины выпрыгивает мужчина, который сбрасывает с себя верхнюю одежду, чтобы потушить.

Как сообщила столичная ГИБДД в Telegram, в результате пострадал водитель такси, которого с ожогом руки доставили в больницу. Причина взрыва не уточняется.

Ранее в Москве произошел взрыв газового оборудования в такси на автозаправочной станции (АЗС) в Нагатино-Садовниках. В результате пострадал водитель автомобиля. Его госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Иноземцева.

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      Константин Лысяков
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