Забившего бабушку молотком после просьбы о покупках москвича арестовали

В Москве арестовали мужчину, забившего молотком 79-летнюю бабушку

В Москве суд арестовал 34-летнего жителя по обвинению в расправе над 79-летней бабушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По данным следствия, 3 декабря в квартире на Площади Победы россиянин поссорился с пенсионеркой из-за просьбы сходить в магазин за покупками. Во время конфликта фигурант взял молоток и несколько раз ударил потерпевшую по голове.

Мужчина признал свою вину. Обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее в Магаданской области суд приговорил подростков, сбросивших с моста беременную.