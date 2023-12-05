Силовые структуры
Забившего бабушку молотком после просьбы о покупках москвича арестовали
В Москве арестовали мужчину, забившего молотком 79-летнюю бабушку
В Москве суд арестовал 34-летнего жителя по обвинению в расправе над 79-летней бабушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.
По данным следствия, 3 декабря в квартире на Площади Победы россиянин поссорился с пенсионеркой из-за просьбы сходить в магазин за покупками. Во время конфликта фигурант взял молоток и несколько раз ударил потерпевшую по голове.
Мужчина признал свою вину. Обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
Ранее в Магаданской области суд приговорил подростков, сбросивших с моста беременную.