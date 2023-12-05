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16:36, 5 декабря 2023Силовые структуры

Зарегистрированная на экс-полковника полиции машина протаранила магазин

В Кузбассе Lexus, зарегистрированный на экс-полицейского, врезался в магазин

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

В Кузбассе машина марки Lexus, зарегистрированная на бывшего полковника полиции, врезалась в витрину магазина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

В этот момент мимо проходил мужчина, который возмутился происходящим. Это не понравилось водителю автомобиля, который набросился на прохожего с кулаками. По данным канала, за рулем был сын экс-силовика.

В результате пострадавший с сотрясением и открытым переломом руки самостоятельно дошел до дома, после чего был госпитализирован. В отношении нападавшего дело не возбудили, протокол не составили.

Ранее в Новгородской области суд добавил два года к сроку бывшего майора полиции, его признали виновным в покушении на мошенничество. Бывший правоохранитель был также осужден за аварию.

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